بولندا تقرر طرد نحو 40 دبلوماسيا روسيا

وارسو- (د ب أ):

قررت بولندا طرد نحو 40 دبلوماسيا روسيا بناء على مزاعم بالتجسس، بحسب ما نقله موقع "أونيت دوت بي إل"، نقلا عن مصادر بالحكومة لم يسمها.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن الموقع أن وزارة الخارجية استدعت السفير الروسي لعقد اجتماع صباح اليوم الأربعاء.

يأتي هذا بعد ساعات من إعلان الحكومة أنها اعتقلت موظفا بمكتب السجل المدني بناء على مزاعم بأنه عمل لصالح أجهزة المخابرات الروسية.

وقالت بلومبرج إنه يُزعم أن الرجل كان يمرر للروس وثائق قيمة تتعلق بالبولنديين والأجانب الذين يعيشون في البلاد.