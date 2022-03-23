حادث طعن في بئر السبع: مقتل أربعة أشخاص في هجوم جنوبي إسرائيل

تل أبيب- (بي بي سي):

أعلنت الشرطة في إسرائيل مقتل أربعة أشخاص وسقوط عدد في الجرحى في هجوم بمدينة بئر السبع.

وقد تعرفت الشرطة على هوية المهاجم، وهو عربي من مواطني إسرائيل كان يعمل مدرسا، وكان قد اعتقل بتهمة وجود صلات له مع تنظيم الدولة الإسلامية.

وتفيد تقارير وسائل إعلام محلية بأن منفذ الهجوم من سكان بلدة حورة التي تبعد 19 كيلومترا إلى الشرق من مدينة بئر السبع.

وقال المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية إيلي ليفي إن "مدنيا أطلق النار على المهاجم وقتله"، وحدثت المواجهة في شارع مزدحم.

وقد صور بعض المارة الحادث، وعرضت اللقطات على شاشة التلفزيون الإسرائيلي.

وطعن ثلاثة أشخاص حتى الموت خارج مركز "بيغ" للتسوق في مدينة بئر السبع، بينما صدمت سيارة يقودها منفذ الهجوم الشخص الرابع.

وكانت لقطات من مكان الهجوم قد أظهرت رجلا ملتحيا في الشارع خارج منطقة الهجوم يحمل شيئا بدا كسكين كبير.

وفي لقطة أخرى يظهر نفس الشخص في مواجهة رجل يحمل بندقية يطلق النار عليه حين هاجمه بالسكين.

وهذا ثالث حادث الطعن ينفذ ضد إسرائيليين منذ يوم السبت.

وقالت مصادر الشرطة إن منفذ العملية طعن امرأة عند محطة للوقود، ثم قاد سيارته باتجاه مركز للتسوق حيث صدم رجلا على دراجة هوائية. بعد ذلك توجه إلى مركز تسوق آخر، حيث طعن عددا آخر من الأشخاص، قبل إطلاق النار عليه.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في بيان صادر عنه إن قوات الأمن في حالة انتباه قصوى منذ الحادث.

وأدانت واشنطن الهجوم، الذي وصفه المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، بأنه "إرهابي مقيت" بشدة، وقدم برايس العزاء لعائلات الضحايا.

وقال برايس "نحن مستعدون لتقديم المساعدة للحكومة الإسرائيلية في التحقيق في الجريمة البشعة".

وهذا أكبر عدد للقتلى الإسرائيليين الذين سقطوا في هجوم منذ عام 2017، حين صدم فلسطيني بشاحنته مجموعة من الجنود في القدس وقتل أربعة منهم.