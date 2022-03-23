سلسلة من الزلازل في تايوان ولا تقارير فورية عن وقوع أضرار

تايبيه- (د ب أ):

شعر السكان في أنحاء شتى من تايوان بسلسلة من الزلازل صباح اليوم الأربعاء أيقظت العديد من الأشخاص من نومهم وأدت لإطلاق تحذيرات على مستوى البلاد للسكان عبر هواتفهم المحمولة.

وأفاد مكتب الطقس المركزي بوقوع زلزال بقوة 6ر6 درجة على مقياس ريختر في الساعة 0141 صباحا (1741 الثلاثاء بتوقيت جرينتش) على عمق 6ر30 كيلومتر. ووقع الزلزال في البحر /حوالي 62 كيلومترا جنوب مقاطعة هوالين شرقي البلاد/.

وأضاف المكتب أن الزازال الأول أعقبه سريعا زلزال آخر في غضون دقائق بقوة 1ر6 درجة على مقياس ريختر على عمق 3ر19 كيلومتر، ثم وقع زلزال بقوة 7ر4 درجة.

ولم ترد تقارير على الفور عن وقوع إصابات أو أضرار خطيرة.