الجيش الأوكراني يعلن صد هجوم للقوات الروسية في خاركيف

موسكو- (د ب أ):

قالت وحدات أوكرانية إنها تصدت لهجوم شنته القوات الروسية في خاركيف بشرق البلاد.

ونشر الجانب الروسي طائرات مروحية مقاتلة من طراز (كا-52) مساء الثلاثاء، حسبما نقلت صحيفة "أوكراينسكا برافدا" عن القائد الإقليمي أوليج سينيجوبوف. وأضاف: "قواتنا تحتفظ بمواقعها".

وقال إن الوضع في مدينة إيزيوم المحاصرة صعب، ولا يوجد حاليا أي اتصال بالمدينة.

وأضاف القائد أن الجانب الروسي رفض جميع الجهود الرامية إلى إنشاء ممر إنساني.

ولم يتسن التحقق من المعلومات بشكل مستقل.