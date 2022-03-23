Masrawy logo white

إعلان

الجيش الأوكراني يعلن صد هجوم للقوات الروسية في خاركيف

04:48 ص الأربعاء 23 مارس 2022
الجيش الأوكراني يعلن صد هجوم للقوات الروسية في خاركيف

قوات الجيش أوكرانية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

موسكو- (د ب أ):

قالت وحدات أوكرانية إنها تصدت لهجوم شنته القوات الروسية في خاركيف بشرق البلاد.

ونشر الجانب الروسي طائرات مروحية مقاتلة من طراز (كا-52) مساء الثلاثاء، حسبما نقلت صحيفة "أوكراينسكا برافدا" عن القائد الإقليمي أوليج سينيجوبوف. وأضاف: "قواتنا تحتفظ بمواقعها".

وقال إن الوضع في مدينة إيزيوم المحاصرة صعب، ولا يوجد حاليا أي اتصال بالمدينة.

وأضاف القائد أن الجانب الروسي رفض جميع الجهود الرامية إلى إنشاء ممر إنساني.

ولم يتسن التحقق من المعلومات بشكل مستقل.

الجيش الأوكراني صد هجوم' خاركيف القوات الروسية
محتوي مدفوع

إعلان

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا