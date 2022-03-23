واشنطن تدين بشدة عملية الطعن والدهس في بئر السبع

واشنطن- (د ب أ):

أدانت الولايات المتحدة بشدة عملية الطعن والدهس التي وقعت داخل إسرائيل وأسفرت عن مقتل أربعة أشخاص.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ، نيد برايس ، مساء أمس الثلاثاء: "تدين الولايات المتحدة بشدة الهجوم الإرهابي البغيض الذي وقع أمس (الثلاثاء) في بئر السبع بإسرائيل. نعرب عن أعمق تعازينا للضحايا وأسرهم وصلواتنا من أجل الشفاء التام للجرحى".

في المقابل كانت فصائل فلسطينية أشادت بالهجوم واعتبرته "ردا طبيعيا على الاعتداءات الإسرائيلية".

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية مقتل أربعة أشخاص وإصابة آخرين جراء تعرضهم للدهس والطعن في مدينة بئر السبع، بينما تعرض المنفذ وهو من سكان النقب لإطلاق النار ما أدى إلى مقتله.

وأسفرت العملية عن مقتل امرأتين طعنا/35 و40 عاما/ ورجل في الخمسينات من عمره دهسا وآخر في الأربعينات من عمره قتل طعنا، في حين أصيبت امرأتان بجروح بين خطيرة ومتوسطة.

وباركت حركة حماس العملية ووصفتها بأنها "بطولية وجاءت ردا طبيعيا ومشروعا على جرائم الاحتلال وميليشيات مستوطنيه بحق الفلسطينيين".

بينما قالت حركة الجهاد الإسلامي إن العملية "نتيجة طبيعية ورد مشروع على سادية الاحتلال وجرائم المستوطنين بحق الشعب الفلسطيني في النقب والقدس والضفة الغربية".

كما أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تعليقا على العملية على "ديمومة الاشتباك مع الاحتلال الإسرائيلي في كل الميادين رفضا لجرائمه وتصدياً لعدوانه" .

أما عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين محمود الرأس فصرح بأن "المقاومة حق كفلته كل الشرائع والقوانين الدولية والسماوية والشعب الفلسطيني يمارس حقه الطبيعي والإنساني في مواجهة الإرهاب".