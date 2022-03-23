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زيلينسكي يلقي كلمة في قمة الناتو عبر الفيديو الخميس

12:10 ص الأربعاء 23 مارس 2022
زيلينسكي يلقي كلمة في قمة الناتو عبر الفيديو الخميس

فولوديمير زيلينسكي

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بروكسل - (د ب أ)

يعتزم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن يلقي كلمة في قمة الناتو الخاصة بعد غد الخميس، وفقا لما قاله المتحدث باسمه.

وقال المتحدث سيرجي نيكيفوروف لوكالة الأنباء الأوكرانية المستقلة "يونيان" الثلاثاء إن زيلينسكي سوف يتحدث أمام الاجتماع في بروكسل عبر تقنية الفيديو.

يشار إلى أنه من المقرر أن يجري خلال القمة، التي سيشارك فيها الرئيس الأمريكي جو بايدن، مناقشة الغزو الروسي لأوكرانيا، ودعم دول الناتو لكييف والمزيد من تعزيز الردع والدفاع ضد روسيا.

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