اليمن: التراخي الدولي في مواجهة إيران والحوثي ساهم في تنامي أنشطتهم الإرهابية

اليمن - (أ ش أ)

أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمنى معمر الارياني، أن تراخي المجتمع الدولي في مواجهة سياسات النظام الإيراني التدميرية وآداتها من مليشيا الحوثي الإرهابية، أدى إلى تفاقم الأزمة اليمنية، وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأوضح معمر الارياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن تقاعس المجتمع الدولي عن القيام بواجباته القانونية حيال انقلاب مليشيا الحوثي، وتدخلات النظام الإيراني في شئون دولة عضو بالأمم المتحدة، وتخاذله تجاه الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها بحق اليمنيين منذ انقلابها، واستهدافها الأعيان المدنية والمدنيين في دول الجوار، ساهم في تنامي أنشطتها الإرهابية‏.

وأشار الارياني إلى أن مليشيا الحوثي الإرهابية اعتبرت حالة الصمت والتخاذل الدولي ضوء أخضر للاستمرار في ارتكاب الجرائم والانتهاكات غير المسبوقة بحق المدنيين، وتصعيد عدوانها في مختلف المحافظات، واستهداف دول الجوار، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وتقويض كافة الجهود التي تبذل للتهدئة وإيجاد حل سياسي للازمة‏.

وأضاف الارياني "أن استمرار هذا التخاذل الدولي إزاء التدخلات الإيرانية في اليمن، وممارسات مليشيا الحوثي الإجرامية والتي ترقى لمرتبة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ستكون له نتائج كارثية، وسيدفع ثمنه العالم أجمع والشواهد السياسية والاقتصادية والأمنية على ذلك باتت ماثلة للعيان".