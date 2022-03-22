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مجلس الوزراء السعودي يوافق على استثمار صندوق الاستثمارات العامة في مصر

11:45 م الثلاثاء 22 مارس 2022
مجلس الوزراء السعودي يوافق على استثمار صندوق الاستثمارات العامة في مصر

مجلس الوزراء السعودي

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وكالات

أعلن مجلس الوزراء السعودي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز العاهل السعودي، تفويض وزير المالية السعودي، للتباحث مع القاهرة، فيما يتعلق بإبرام اتفاقية استثمار بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن مجلس الوزراء السعودي وافق في اجتماعه، الذي عقد اليوم الثلاثاء، على تفويض وزير المالية أو من ينوبه، بشأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية والحكومة المصرية في استثمار صندوق الاستثمارات العامة السعودي بمصر، والتوقيع عليه، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية.

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