المستشار الألماني يواصل رفضه القاطع للمقاطعة الفورية لواردات الطاقة الروسية

برلين - (د ب أ)

واصل المستشار الألماني أولاف شولتس رفضه القاطع للوقف الفوري لوارادات الطاقة القادمة من روسيا بسبب الحرب الأوكرانية.

يأتي ذلك قبل وقت قصير من لقاءات قمم لدول الاتحاد الأوروبي ولمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى ولحلف شمال الأطلسي (ناتو).

وفي أعقاب لقاء مع رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، قال السياسي الاشتراكي الديمقراطي، في برلين اليوم الثلاثاء إن موقف الحكومة الألمانية لم يتغير مشيرا إلى أن هذا الموقف يسري أيضا على كثير من الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ذات الاعتماد الأكبر على الطاقة الروسية "وفي هذا الصدد، لا ينبغي التخلي عن أحد".

وأكد شولتس أن العقوبات يجب أن تكون ذات تأثير قوي على روسيا من ناحية، كما يجب أن تكون أيضا محتملة بالنسبة للاقتصاد الوطني من ناحية أخرى وتابع: "يجب أن نكون واضحين للغاية: من الممكن ألا تكون هذه مسألة قصيرة الأجل بل إنها قد تكون مواجهة طويلة، وعلينا جميعا تحمل هذا معا".

وتابع شولتس أنه سيتم العمل على استقلال أوروبا عن الطاقة الروسية بأسرع ما يمكن.

يذكر أن أوكرانيا وبعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تحث على مقاطعة التكتل لواردات الطاقة القادمة من روسيا، وتحتج هذه الدول بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يمول حربه بإيرادات هذه الوارادات التي تبلغ عدة ملايين من اليورو يوميا.

وستنعقد قمة الناتو غدا الخميس ثم ستنعقد قمة لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى ودول الاتحاد الأوروبي. وستستمر قمة الاتحاد الأوروبي حتى بعد غد الجمعة.

وكان قد تم استبعاد روسيا من مجموعة الدول الصناعية الثماني الكبرى بعد ضمها لشبه جزيرة القرم لتصبح المجموعة مرة أخرى مجموعة السبع. ولا تزال روسيا عضوا في مجموعة العشرين.

واتسم رد شولتس بالتحفظ على سؤال حول ما إذا كان الوضع سيستمر على ما هو عليه وما إذا لروسيا مستقبل في منظمة الصحة العالمية، وقال إنه يجب بحث هذا الموضوع داخل دائرة الدول الأعضاء.

وأضاف شولتس: "من الواضح تماما أننا مشغولون في الوقت الراهن بشيء آخر غير الالتقاء في مثل هذه الاجتماعات. فنحن بحاجة أولا الآن إلى مفاوضات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا تتجاوز ما لدينا اليوم".

ومن المنتظر عقد قمة العشرين التالية في إندونيسيا في أكتوبر التالي.