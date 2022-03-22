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وزيرا خارجية السعودية والصين يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

09:44 م الثلاثاء 22 مارس 2022
وزيرا خارجية السعودية والصين يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله

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السعودية - (أ ش أ)

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الثلاثاء، مع مستشار الدولة وزير خارجية الصين "وانغ يي"، علاقات الصداقة المتينة بين البلدين وسُبل تعزيزها في جميع مجالات التعاون والتنسيق المشترك.

وأوضحت وكالة أنباء السعودية (واس) أن اللقاء عُقد على هامش أعمال الدورة الـ 48 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي التي تستضيفها عاصمة جمهورية باكستان الإسلامية إسلام آباد، مشيرة إلى الجانبين تطرقا إلى العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تعزيز الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، وجهود إرساء دعائم السلام التي يبذلها البلدين بالمنطقة والعالم.

وفي لقاء آخر، التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، بوزير خارجية طاجيكستان سراج الدين مهر الدين، حيث استعرضا العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مجالات التعاون المشترك كافة، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

هذا المحتوى من

Asha
وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبدالله السعودية وزير خارجية الصين الصين وانغ يي
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