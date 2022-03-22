قبل سفر بايدن لأوروبا.. إصابة المتحدثة باسمه بعدوى كورونا

واشنطن - (د ب أ)

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، اليوم الثلاثاء إصابتها مجددا بعدوى فيروس كورونا.

وقالت ساكي إن نتيجة الاختبار الذي أجرته للكشف عن كورونا جاءت إيجابية وأنها لن ترافق الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال رحلته إلى أوروبا.

وكان بايدن أجرى اختبار "بي سي آر" وجاءت نتيجة الاختبار سلبية.

وأضافت ساكي أنها حضرت لقاءين أمس الاثنين مع الرئيس وأنها كانت تحافظ على مسافة التباعد خلال ذلك.

وحسب إرشادات مركز السيطرة على الأمراض التابع للسلطات الصحية في أمريكا، فإن بايدن لا يعتبر لهذا السبب من "المخالطين عن قرب" لساكي.

وتابعت ساكي في بيانها أن الأعراض التي لديها طفيفة بفضل أخذها للتطعيم، وقالت إنها ستعمل من المنزل وإنها تخطط للعودة إلى مكتبها بعد عزل لمدة خمسة أيام والحصول على نتيجة سلبية لاختبار الكشف عن كورونا.

كانت ساكي أصيبت بعدوى فيروس كورونا في الخريف الماضي، وكانت أعلنت آنذاك أن الأعراض التي لديها طفيفة.

تجدر الإشارة إلى أن بايدن يعتزم السفر إلى أوروبا غدا الأربعاء حيث سيحضر مؤتمر قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل، كما سيقوم بزيارة إلى العاصمة البولندية وارسو.

وسيحضر بايدن أولا قمة الناتو بعد غد الخميس ثمة قمة الاتحاد الأوروبي مع الدول الصناعية السبع الكبرى، وسيسافر إلى وارسو يوم الجمعة، وسيعقد هناك اجتماعا ثنائيا مع الرئيس البولندي اندريه دودا يوم السبت.

وستكون هذه هي ثالث زيارة يقوم بها بايدن لأوروبا منذ توليه مهام منصبه في يناير 2021.