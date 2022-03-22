واشنطن: لن ندعم مشروع القرار الروسي بمجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في أوكرانيا

وكالات

أعلنت مندوبة الولايات المتحدة الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندار توماس جرينفيلد، الثلاثاء، أن واشنطن لن تدعم مشروع قرار روسيا بشأن الوضع الإنساني في أوكرانيا.

وكان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة ديميتري بولينسكي، أعلن عزم بلاده طلب التصويت في مجلس الأمن على مشروع قرار قدمته الأسبوع الماضي بشأن الوضع الإنساني في أوكرانيا.

وأشار بولينسكي - في تصريح أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الثلاثاء- إلى ضغوط غير مسبوقة من الغرب تجاه شركاء روسيا في مجلس الأمن والجمعية العامة، مشددا على ضرورة تبني المجلس القرار الروسي لتوفير الدعم اللازم للمنظمات الإنسانية على الأرض في أوكرانيا .