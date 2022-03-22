الصحة العالمية تتهم موسكو باستهداف عشرات المنشآت الطبية

جنيف - (بي بي سي)

قالت منظمة الصحة العالمية إن روسيا استهدفت أكثر من ستين منشأة رعاية طبية خلال غزوها لأوكرانيا.

وقد ذكرت المنظمة الدولية إنها تحققت من مقتل خمسة عشر شخصاً في تلك الهجمات، وإصابة ما لا يقل عن 37 شخصاً.

كما حذر مسؤولو منظمة الصحة العالمية من أن نصف مليون شخص الذين فروا من أوكرانيا إلى بولندا يعانون من مشاكل في الصحة العقلية، مثل الصدمات النفسية.

ويقول العاملون الصحيون على الحدود إن الناس يعانون أيضًا من الإرهاق والتجفاف، وان الكثيرين من بينهم يسافرون لأيام بدون تناول الأدوية التي يحتاجونها.

وتقول وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إن أكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون شخص قد نزحوا من أوكرانيا حتى الآن.

ويعبر اللاجئون إلى الدول المجاورة في اتجاه الغرب، مثل بولندا ورومانيا وسلوفاكيا والمجر ومولدوفا، بينما ذهبت أعداد أقل بكثير إلى روسيا وبيلاروسيا.

وأخبر الأمين العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس غيبريسوس، مجلس الأمن أن مثل هذه الهجمات تشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي.