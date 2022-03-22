السعودية ترحب بما تضمنه بيان رئيس وزراء لبنان من نقاط إيجابية

السعودية - (أ ش أ)

رحبت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الثلاثاء، بما تضمنه بيان رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي من نقاط إيجابية، معربة عن أملها في أن يُسهم ذلك في استعادة لبنان لدوره ومكانته عربيًا ودوليًا.

وأعربت الوزارة - في بيان أوردته وكالة أنباء السعودية (واس) - عن تطلع المملكة لأن يعم لبنان الأمن والسلام، وأن يحظى الشعب اللبناني الشقيق بالاستقرار والأمان في وطنه والنماء والازدهار.

وكان ميقاتي قد أكد، في بيان اليوم، التزام الحكومة اللبنانية باتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة لتعزيز التَّعاون مع المملكة العربية السعودية ودول مجلس التَّعاون الخليجي، مشددا على ضرورة وقف كل الانشطة السياسية والعسكرية والأمنية والإعلامية التي تمس سيادة المملكة ودول المجلس وأمنها واستقرارها والتي تنطلق من لبنان.