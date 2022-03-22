موسكو تعلن حصيلة جديدة لخسائر أوكرانيا منذ بدء المعارك

وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، تدمير 236 طائرة مسيرة و185 نظامًا صاروخيًا و1547 دبابة لأوكرانيا، منذ بدء المعارك في 24 فبراير الماضي، حسبما ذكرت "العربية".

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إنها أسقطت اليوم الثلاثاء، 6 طائرات مسيرة بالقرب من مدينة خاركيف، ثاني أكبر المدن الأوكرانية.

وذكرت الوزارة، أنها دمرت اليوم 137 منشأة عسكرية أوكرانية، بما في ذلك نقاط مراقبة ومراكز اتصال.

أعلن عن ذلك المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، حيث تابع أن من بين المنشآت التي تم قصفها منظومتي إطلاق صواريخ متعددة، ونظام صاروخي مضاد للطائرات، و8 مستودعات صواريخ، تحتوي على أسلحة وذخيرة مدفعية، و101 مكان تخزين عتاد عسكري.