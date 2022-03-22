Masrawy logo white

إعلان

موسكو تعلن حصيلة جديدة لخسائر أوكرانيا منذ بدء المعارك

06:38 م الثلاثاء 22 مارس 2022
موسكو تعلن حصيلة جديدة لخسائر أوكرانيا منذ بدء المعارك

وزارة الدفاع الروسية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، تدمير 236 طائرة مسيرة و185 نظامًا صاروخيًا و1547 دبابة لأوكرانيا، منذ بدء المعارك في 24 فبراير الماضي، حسبما ذكرت "العربية".

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إنها أسقطت اليوم الثلاثاء، 6 طائرات مسيرة بالقرب من مدينة خاركيف، ثاني أكبر المدن الأوكرانية.

وذكرت الوزارة، أنها دمرت اليوم 137 منشأة عسكرية أوكرانية، بما في ذلك نقاط مراقبة ومراكز اتصال.

أعلن عن ذلك المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، حيث تابع أن من بين المنشآت التي تم قصفها منظومتي إطلاق صواريخ متعددة، ونظام صاروخي مضاد للطائرات، و8 مستودعات صواريخ، تحتوي على أسلحة وذخيرة مدفعية، و101 مكان تخزين عتاد عسكري.

وزارة الدفاع الروسية موسكو أوكرانيا إيغور كوناشينكوف
محتوي مدفوع

إعلان

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
عاجل.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء في 10 بنوك بعد ارتفاعه لليوم الثاني
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا