زعماء الاتحاد الأوروبي يخططون لإنشاء صندوق تضامن لصالح أوكرانيا

بروكسل - (د ب أ)

يعتزم زعماء الاتحاد الأوروبي الدعوة إلى إنشاء صندوق تضامن لدعم الاقتصاد الأوكراني وسط الغزو الروسي عندما يجتمعون في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، وفقا لمسودة بيان مشترك اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الثلاثاء.

وبحسب بيان تم إعداده قبل قمة الاتحاد الأوروبي المقرر انعقادها بعد غد الخميس، سيدعم الصندوق أوكرانيا نظرا "للدمار والخسائر الضخمة" التي كبدتها روسيا للبلاد.

ويدعو البيان إلى عقد مؤتمر دولي للمانحين ليكفل متطلبات أوكرانيا المالية ويساعد على التعافي الاقتصادي للبلاد بعد الحرب.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى مخاطر من سقوط 90 % من سكان أوكرانيا في الفقر نتيجة للصراع. وأشارت هيئة حقوق الإنسان الدولية إلى أن نحو 5ر3 مليون لاجئ فروا بالفعل بسبب الحرب.

وذكر مسؤول بالاتحاد الأوروبي للصحفيين أن فكرة صندوق التضامن تمت مناقشتها لأول مرة بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل الجمعة الماضي.



