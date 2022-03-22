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"يوروبول": اللاجئون الأوكرانيون قد يصبحون فريسة لعصابات إجرامية

06:30 م الثلاثاء 22 مارس 2022
"يوروبول": اللاجئون الأوكرانيون قد يصبحون فريسة لعصابات إجرامية

الشرطة الأوروبية

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أمستردام - (د ب أ)

حذرت الشرطة الأوروبية "يوروبول" من أن اللاجئين القادمين من أوكرانيا معرضون لخطر الوقوع فريسة لعصابات إجرامية.

وقالت منظمة "يوروبول" ومقرها لاهاي إن عصابات التهريب تستغل الوضع اليائس لهؤلاء اللاجئين.

وأوضحت "يوروبول" أن النساء والأطفال هم الضحايا النموذجيين للعصابات، حيث يمكن استغلالهم جنسيا أو إجبارهم على التسول في الشوارع. كما يمكن عرض الأطفال للتبني بشكل غير قانوني.

ووفقا لأرقام منظمة الأمم المتحدة، فر أكثر من 5ر3 مليون شخص من أوكرانيا إلى دول أخرى. وتقول السلطات البولندية إن أكثر من 14ر2 مليون شخص دخلوا بولندا المجاورة لأوكرانيا. يذكر أن عدد سكان أوكرانيا قبل الهجوم الروسي كان يبلغ 44 مليون نسمة.

الشرطة الأوروبية أوكرانيا منظمة الأمم المتحدة أمستردام
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