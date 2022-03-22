الأمم المتحدة: 953 قتيلاً و1557 مصابًا من المدنيين في أوكرانيا

سويسرا - (أ ش أ)

ذكر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في تحديث اليوم الثلاثاء، لآخر إحصاءات الضحايا المدنيين بسبب النزاع في أوكرانيا، أن عدد الضحايا المدنيين بلغ منذ 24 فبراير الماضي وحتى منتصف ليلة أمس الاثنين 2510 ضحايا، بينهم 953 قتيلا و1557 مصابا.

وأشار التحديث إلى أن 271 قتيلا، إضافة إلى 807 مصابين سقطوا في منطقتى دونستيك ولوجانسك، بينما سقط 216 قتيلا و611 مصابا في الأراضي الخاضعة لسيطرة الحكومة، أما في الأراضي التي تسيطر عليها "الجمهوريات التي نصبت نفسها بنفسها" فسقط 55 قتيلا و196 جريحا.

وأوضح أن 682 قتيلا إضافة إلى 750 مصابا سقطوا في مناطق أخرى من أوكرانيا، تشمل مدينة كييف وتشيركاسي وتشيرنيهيف وخاركيف وخيرسون وكييف وميكولايف وأوديسا وسومي وزابوريزهزهيا ودنيبروبتروفسكنا، ومناطق جيتومير، التي كانت تحت سيطرة الحكومة عندما وقعت الإصابات.

وذكر المكتب الأممي أن معظم الإصابات المدنية المسجلة نتجت عن استخدام أسلحة متفجرة ذات نطاق تأثير واسع، بما في ذلك القصف بالمدفعية الثقيلة وأنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق والضربات الصاروخية والجوية.