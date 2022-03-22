إسرائيل تفتتح مستشفى ميداني في غرب أوكرانيا

تل آبيب - (د ب ا):

افتتحت إسرائيل مستشفى ميداني يضم 66 سريرا في مدينة موستيسكا بغرب أوكرانيا، حيث سوف يقوم بإدارته 65 طبيبا وممرضة من أنحاء إسرائيل. وأعلن مستشفى شيبيا بالقرب من تل آبيب أن المستشفى سوف يقوم برعاية 150 مريضا في وقت واحد.

وشوهدت عدة خيام بيضاء أثناء بث مراسم الافتتاح اليوم الثلاثاء.

ويشار إلى أن إسرائيل تتمتع بعلاقات جيدة مع روسيا وأوكرانيا، ولكنها تعرضت لانتقادات من كييف لعدم إرسال معدات عسكرية.

ويهدف المستشفى العسكري الذي أطلق عليه اسم" النجم الساطع" لمساعدة اللاجئين بالقرب من الحدود مع بولندا. ووفقا لمدير المستشفى جويل هار إيفن فإن جزءا كبيرا من طاقم العمل من أصول أوكرانية.

وأفادت مصادر استونية بأن مستشفى ميداني أخر، تنظمه استونيا بالتعاون مع ألمانيا، وصل بالفعل أوكرانيا.