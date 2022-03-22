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البرهان يعود إلى السودان بعد زيارة رسمية للسعودية

04:31 م الثلاثاء 22 مارس 2022
البرهان يعود إلى السودان بعد زيارة رسمية للسعودية

عبد الفتاح البرهان

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الخرطوم - أ ش أ

عاد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، إلى السودان اليوم الثلاثاء، بعد زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية استغرقت يومين.

والتقى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، خلال زيارته للمملكة العربية السعودية مع خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين والفرص الواعدة بتطويرها وترقيتها بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

كما التقى البرهان مع ولى العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، حيث أشاد بدعم المملكة العربية السعودية للسودان، مؤكدا وقوف السودان مع المملكة ضد الهجمات الإرهابية لجماعات الحوثي.

هذا المحتوى من

Asha
عبد الفتاح البرهان السعودية السودان مجلس السيادة الانتقالي
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