ماريوبول: لماذا تحظى المدينة الساحلية بأهمية كبيرة ضمن خطط روسيا في أوكرانيا؟

كييف- (بي بي سي):

أضحت ماريوبول أكثر المدن الأوكرانية تعرضا للغارات والقصف الروسي في الحرب الدائرة منذ أربعة أسابيع، فقد واجهت هذه المدينة الزخم الأكبر من الهجمات. وتعد ماريوبول حلقة مهمة في الحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا. ولكن ما سبب ذلك؟

هناك أربعة أسباب رئيسية لكون السيطرة على هذا الميناء ستعد نصرا استراتيجيا مهما لروسيا - وضربة قوية لأوكرانيا.

1. تأمين ممر بري بين القرم ودونباس

تحتل ماريوبول مساحة جغرافية صغيرة جدا في خارطة أوكرانيا، ولكنها تقف الآن عائقا عنيدا في وجه القوات الروسية التي تتقدم شمالا من شبه جزيرة القرم.

تواصل هذه القوات تقدمها باتجاه الشمال الشرقي في محاولة منها للالتحام مع حلفاء روسيا من الانفصاليين الأوكرانيين في منطقة دونباس شرقي أوكرانيا.

ويقول الجنرال السير ريتشارد بارونز - القائد السابق لقيادة القوات المشتركة البريطانية - إن احتلال ماريوبول والسيطرة عليها أمر حيوي بالنسبة للمجهود الحربي الروسي.

ويؤكد القائد البريطاني المتقاعد أنه "عندما يشعر الروس بأنهم قد انتصروا في هذه المعركة، فأنهم سيكونون قد أكملوا فتح جسر بري يصل روسيا بالقرم، وسينظرون إلى ذلك على أنه نصر استراتيجي كبير."

وإذا نجح الروس في السيطرة على ماريوبول، سيكونون بذلك قد سيطروا على أكثر من 80 في المئة من الساحل الأوكراني على البحر الأسود - ما يمكنهم من قطع نشاط أوكرانيا التجاري البحري، وبالتالي زيادة عزلها عن العالم الخارجي.

نظرا لصمودهم في وجه القوات الروسية الزاحفة في الأسابيع الثلاثة الماضية، تمكن المدافعون الأوكرانيون عن المدينة، من إشغال كم كبير من القوات الروسية. ولكن فشل القوات الروسية في احتلال المدينة بسرعة جعل القادة العسكريين الروس يلجأون إلى نسخة معاصرة لتكتيكات الحصار التي كانت معتمدة في العصور الوسطى.

فقد قصفوا ماريوبول بالمدفعية والصواريخ، ما أدى إلى تدمير نحو 90 في المئة منها. كما عمدوا إلى قطع التيار الكهربائي والتدفئة والمياه الصالحة للشرب والغذاء والأدوية - مما خلق كارثة إنسانية متعمدة تلقي موسكو باللائمة عليها على أوكرانيا لرفضها الاستسلام بحلول الموعد النهائي الذي حددته في الساعة الخامسة من فجر أمس الاثنين. وقد اتهم نائب في البرلمان الأوكراني روسيا "بمحاولة أجبار ماريوبول على الاستسلام عن طريق تجويع سكانها."

تعهدت أوكرانيا بالدفاع عن المدينة حتى آخر جندي. وقد يصل الأمر الى ذلك الحد بالفعل. فالجنود الروس يتقدمون ببطء نحو مركز ماريوبول، وفي غياب أي اتفاق سلام قابل للتنفيذ، من المرجح أن تكثف روسيا قصفها للمدينة دون تمييز بين المسلحين المدافعين عنها وسكانها المدنيين المحاصرين البالغ عددهم نحو مئتي ألف نسمة.

وإذا - وحين - تسيطر روسيا على ماريوبول كليا، سيطلق ذلك يد نحو ستة آلاف من جنودها - المنظمين في كتائب يبلغ عديد كل منها ألف جندي - للتوجه لتعزيز الجبهات الروسية الأخرى حول أوكرانيا.

هناك عدد من الوجهات المحتملة لهذه القوات:

• إلى الشمال الشرقي للمشاركة في محاصرة وتدمير القوات الأوكرانية النظامية التي تحارب الانفصاليين الأوكرانيين الموالين لروسيا في منطقة دونباس.

• غربا نحو أوديسا، منفذ أوكرانيا الوحيد المتبقي على البحر الأسود.

• إلى الشمال الغربي نحو مدينة دنيبرو.

2. خنق الاقتصاد الأوكراني

لطالما كانت ماريوبول ميناء استراتيجيا مهما على بحر آزوف، المفتوح على البحر الأسود.

فنظرا لتمتعها بأحواض سفن عميقة، تعد ماريوبول أكبر الموانئ في منطقة بحر آزوف، علاوة على وجود مصانع كبرى للحديد والفولاذ فيها. وكانت ماريوبول، قبل الحرب، مركزا مهما لتصدير الفولاذ والفحم والحبوب من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط ومناطق أخرى.

منذ ضمت روسيا القرم دون وجه شرعي في 2014، أي منذ 8 سنوات، ما برحت ماريوبول محاصرة بين القوات الروسية في شبه الجزيرة المذكورة من جهة وقوات الانفصاليين الموالين لروسيا في "جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك" الانفصاليتين من جهة أخرى.

ومما لا شك فيه أن خسارة ماريوبول ستعد ضربة قاصمة لما تبقى من الاقتصاد الأوكراني.

3. فرصة دعائية

تعد ماريوبول موطنا لميليشيا أوكرانية تطلق على نفسها اسم كتيبة آزوف (تعود التسمية إلى بحر آزوف الذي يربط ماريوبول بالبحر الأسود). وتضم هذه الكتيبة متطرفين يمينيين بينهم نازيون جدد.

ورغم تشكيلهم نسبة صغيرة جدا من القوات الأوكرانية، يعد وجودهم أصلا أداة دعائية مهمة لموسكو منحتها العذر في القول للروس عموما إن الشباب الذين أرسلتهم للقتال في أوكرانيا إنما يقاتلون لتطهير الجار الأوكراني من النازيين الجدد.

وإذا تمكنت روسيا من أسر عدد كبير من عناصر كتيبة آزوف، فمن المرجح أنهم سيعرضون في وسائل الإعلام الروسية الرسمية في سياق الحرب الإعلامية المستعرة من أجل تشويه سمعة أوكرانيا وحكومتها.

4. دفعة معنوية كبيرة

مما لا شك فيه أن سقوط ماريوبول، إذا وقع فعلا، سيكون مهما من الناحية المعنوية للجانبين في هذه الحرب.

فنصر روسي في ماريوبول سيسمح للكرملين بالإثبات للشعب الروسي - من خلال الإعلام الرسمي - بأن روسيا تحقق أهدافها وتحرز تقدما في ميادين القتال.

وبالنسبة للرئيس بوتين، الذي يبدو أن هذه الحرب تعد مسألة شخصية بالنسبة إليه، هناك أهمية تاريخية لهذا الإنجاز. فهو يرى أن الساحل الأوكراني على البحر الأسود يعود لكيان يدعى نوفوروسيا (أي روسيا الجديدة) - وهي أراض روسية يعود تاريخها الى الإمبراطورية الروسية في القرن الثامن عشر.

يرغب بوتين في إحياء فكرة "إنقاذ الروس من طغيان حكومة موالية للغرب في كييف" كما يراها. وتقف ماريوبول حاليا عائقا في طريق تحقيق هذا الهدف.

بالمقابل، ستمثل خسارة ماريوبول ضربة كبيرة بالنسبة للأوكرانيين- ليس عسكريا واقتصاديا فقط - ولكن أيضا بالنسبة للرجال والنسوة في أوكرانيا الذين يدافعون عن أرضهم. ستكون ماريوبول أولى المدن الأوكرانية المهمة التي تسقط بأيدي الروس بعد خيرسون - الأقل أهمية من الناحية الاستراتيجية والتي بالكاد دافع عنها الأوكرانيون.

وهناك عامل معنوي آخر، وهو عامل يتعلق بالردع.

فقد دافعت ماريوبول عن نفسها دفاعا شرسا - ولكن لننظر إلى ثمن ذلك. فماريوبول ستدخل التاريخ إلى جانب غروزني وحلب، وكلها مدن أجبرها القصف الروسي على الخضوع بعد أن أحالها إلى ركام.

الرسالة لبقية المدن الأوكرانية واضحة لا ريب فيها - إذا اخترتم المقاومة كما فعلت ماريوبول، فعليكم توقع المصير نفسه.

يقول الجنرال بارونز، "لم يتمكن الروس من دخول ماريوبول، ولم يتمكنوا من اقتحامها بدباباتهم، ولذا حولوها إلى ركام. وهذا هو الأمر الذي علينا توقعه في أي مكان آخر يهمهم."