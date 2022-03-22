الطيران المدني الكويتي: بدأنا تطوير أنظمة "الأرصاد الجوية"

الكويت - (د ب أ):

أعلن نائب المدير العام لشؤون خدمات الملاحة الجوية في الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي عماد الجلوي بدء تنفيذ حزمة مشاريع لتطوير أنظمة إدارة الأرصاد الجوية لمواكبة آخر ما توصلت له علوم الأرصاد الجوية عالميا.

وقال الجلوي، في تصريح اليوم الثلاثاء، بمناسبة اليوم العالمي للأرصاد الجوية الذي يصادف 23 مارس من كل عام، إن هذه المشاريع تضمنت انشاء مركز للإنذار المبكر للعواصف الرملية واستبدال أنظمة وأجهزة أرصاد مدارج المطار واستبدال وزيادة محطات الرصد الآلي البرية والزراعية والبحرية.

وأوضح أن هذه المشاريع تضمنت إضافة نظم الاطلاق الآلي لقياس عناصر طبقات الجو العليا وجهاز توليد غاز الهيدروجين مع إضافة أنظمة وأجهزة الإنذار المبكر للرياح وأجهزة قياس البرق ، فضلا عن إضافة رادار متنقل للطقس وتحديث وتطوير نظام معالجة بيانات الأرصاد الجوية.

وأكد الجلوي أن هذه المشاريع ستساعد المختصين في إدارة الأرصاد الجوية على تقديم تنبؤات قصيرة وطويلة الأمد بشكل أفضل للطقس مع إعداد الأبحاث والتقارير الخاصة بالتغيرات المناخية وتأثيراتها على المجتمع وسبل مواجهة هذه التغيرات.

ولفت إلى أن هذه المشاريع تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة بشأن التركيز على ما يعزز الاهتمام برعاية صحية عالية الجودة وببيئة معيشية مستدامة واقتصاد متنوع مستدام للدول الأعضاء.

وأكد أن "الاستعداد للكوارث والقدرة على اتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب وفي المكان المناسب يمكن أن ينقذ حياة الكثيرين".