مذكرات توقيف في تركيا لـ 147 شخصا بشبهة دعم جولن

اسطنبول - (د ب أ):

أفادت وكالة أنباء "الأناضول" التركية بأن الادعاء أصدر اليوم الثلاثاء مذكرات توقيف بحق 147 شخصا بشبهة وجود صلات بينهم وبين "حركة جولن" التابعة لرجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن والذي تتهمه السلطات بالتخطيط للمحاولة الانقلابية الفاشلة التي وقعت عام 2016.

وذكرت الوكالة أن مكتب المدعي العام في أنقرة أصدر مذكرات التوقيف، وأن 132 فردا من المطلوبين "تبين أنهم جزء من وجود الحركة في القيادة العامة لقوات الدرك".

وانطلقت حملات، مقرها أنقرة، لإلقاء القبض على المطلوبين في 50 ولاية.

وتتهم الحكومة التركية جولن بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها البلاد عام 2016. كما تقول أنقرة إن جولن يقود تنظيما للتغلغل في أجهزة الدولة والجيش للانقلاب على الحكومة. وتصنف أنقرة حركة جولن منظمة إرهابية.

وينفي جولن، الحليف السابق للرئيس رجب طيب أردوغان، هذه الاتهامات.

وتعتقل تركيا الآلاف بسبب صلاتهم المزعومة بجولن. كما تم فصل عشرات الآلاف من الخدمة العامة، من بينهم أكثر من 20 ألفا من الجيش.