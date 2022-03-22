رجال الإنقاذ يبحثون عن ناجين من حادث تحطم الطائرة الصينية

بكين- (بي بي سي):

يواصل عمال الإنقاذ البحث عن ناجين من حادث تحطم طائرة في جنوب الصين، حيث تتجمع عائلات من كانوا على متن الطائرة في مطار قريب يترقبون أي أنباء عن ذويهم.

كانت رحلة طيران شرق الصين MU5735 تقل 132 شخصًا عندما تحطمت في التلال في مقاطعة غوانغشي.

وأثارت المأساة حزنا واسعا فى الصين. وأمر الرئيس شي جينبينغ بإجراء تحقيق شامل.

وعدد الضحايا غير معروف وتوجد مخاوف من عدم وجود ناجين.

وتم إرسال المئات من المسعفين وأطقم البحث إلى موقع تحطم الطائرة في ووتشو.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن أطقم البحث عثرت على أجزاء من الحطام وما زالت تبحث بين الحطام المتناثر فوق المنطقة الجبلية الوعرة. وشمل ذلك بقايا حقائب ومحافظ وبطاقات هوية محترقة.

وتسبب تحطم الطائرة على الأرض فى اندلاع حريق فى الغابة تم إخماده فيما بعد، وفقا لما ذكره الصحفيون فى مكان الحادث.

ووصلت عائلات وأصدقاء من كانوا على متن الطائرة إلى مطار غوانغتشو الدولي. وكان من المقرر أن تهبط رحلة طيران شرق الصين القادمة من كونمينغ بعد ظهر يوم الاثنين.

ولم تحدد السلطات بعد أسماء الركاب وأفراد الطاقم، لكن من بينهم مجموعة من ستة أشخاص، بينهم مراهق، كانوا يسافرون إلى غوانغتشو لحضور جنازة، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.

وقالت امرأة إن أختها وأصدقاءها المقربين ضمن تلك المجموعة، مضيفة أنها أيضا كان من المقرر أن تكون على متن الطائرة ولكن انتهى بها الأمر إلى الانتقال إلى طائرة سابقة.

وقالت لغيميان نيوز: "أشعر بقلق شديد".

وقال رجل آخر في المطار لوكالة رويترز للأنباء إنه زميل لمسافر يدعى تان.

وبعد التأكد من أن تان على متن الطائرة كان عليه أن ينقل الأخبار إلى عائلته. وقال لرويترز "كانوا يبكون. والدته لم تصدق أن هذا حدث.. قالت إنها ستكون هنا في أقرب وقت ممكن. لأنها حزينة للغاية، ابنها يبلغ من العمر 29 عامًا فقط".

وأضاف أن شركة الطيران تتخذ الترتيبات اللازمة لإحضار العائلات إلى موقع التحطم في ووتشو.

وتظهر الصور عائلات في حالة ذهول تنتظر في منطقة مطوقة في مطار غوانغتشو، وتتلقى بعض المساعدة من موظفي شركة الطيران.

ويُظهر مقطع فيديو، لم يتم التحقق منه وانتشر على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية، رجلاً جالسا في مقعده وهو يبكي وينوح.

وكانت الرحلة MU5735 في الجو لأكثر من ساعة وكانت تقترب من غوانغتشو عندما بدأت فجأة في السقوط.

وبثت القنوات التلفزيونية الحكومية الصينية لقطات تظهر على ما يبدو طائرة نفاثة وهي تهوي بالقرب من الأرض. ولم تتمكن بي بي سي بعد من التحقق من المقطع من مصدر مستقل.

وأظهرت بيانات تعقب الرحلة أن الطائرة من طراز بوينج 737-800 قطعت آلاف الأمتار سقوطا في ثلاث دقائق.

ووفقًا لموقع "فلايترادر 24"، كانت الطائرة تحلق على ارتفاع 29100 قدم، ولكن بعد دقيقتين و 15 ثانية تم تسجيلها على ارتفاع 9075 قدمًا. وأظهرت آخر المعلومات التي تم الحصول عليها عن الرحلة أنها انتهت في الساعة 14:22 بالتوقيت المحلي، على ارتفاع 3225 قدمًا.

وبدأت شركة الطيران وسلطات الطيران الصينية جميعًا تحقيقًا في الحادث.

لكن فرق الطوارئ التي وصلت لموقع الحادث ما زالت تحاول تحديد موقع الصندوق الأسود للطائرة وأي معدات أخرى يمكن أن تساعد في تحديد سبب التحطم.

وأعربت شركة طيران شرق الصين، إحدى أكبر ثلاث شركات طيران مملوكة للدولة في البلاد، عن "تعازيها الحارة" للضحايا وعائلاتهم.

وأوقفت الشركة جميع طائراتها من طراز بوينج 737-800 ، وخصصت خطاً ساخناً للأشخاص الذين يسعون للحصول على معلومات عمن كانوا على متنها.