السعودية: التصعيد العسكري للحوثيين يؤكد رفضها للحل السياسي

إسلام آباد/الرياض - أ ش أ

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، اليوم الثلاثاء، أن التصعيد العسكري الحوثي، وهجماته المستمرة على المدنيين والأعيان المدنية في المملكة، والإمارات الشقيقة، يعكس تعنت الميليشيات الحوثية ورفضها للحل السياسي.

جاء ذلك في كلمته خلال اجتماع الدورة الـ48 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بالعاصمة الباكستانية إسلام أباد.

وأوضح وزير الخارجية السعودي -وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"- أن بلاده تؤكد محورية القضية الفلسطينية للأمتين العربية والإسلامية، وأنها مستمرة في وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني، حتى يتحقق حلٌ عادلٌ وشاملٌ للقضية الفلسطينية بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

ونوّه بنتائج الاجتماع الوزاري الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي حول أفغانستان الذي دعت إليه المملكة في ديسمبر 2021، ونتج عنه إنشاء الصندوق الائتماني الإنساني لأفغانستان تحت مظلة البنك الإسلامي للتنمية، داعيا الشعب الأفغاني إلى الإسهام في بناء مستقبل بلادهم، من خلال الحوار بين مكوناته كافة، ونبذ ومحاربة الإرهاب بجميع أشكاله، وضمان عدم استخدام الأراضي الأفغانية كمأوى أو ملاذ للجماعات الإرهابية والمتطرفة، ومراعاة المواثيق والأعراف الدولية، واحترام حقوق الإنسان.