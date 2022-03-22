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الإمارات تعزي الصين في حادث سقوط طائرة الركاب

12:10 م الثلاثاء 22 مارس 2022
الإمارات تعزي الصين في حادث سقوط طائرة الركاب

تحطم طائرة ركاب في الصين

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أبوظبي - أ ش أ

أكدت دولة الإمارات تضامنها مع الصين في ضحايا طائرة الركاب المدنية التي تحطّمت جنوبي الصين.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات- في بيان، أوردته وكالة الأنباء الرسمية "وام"، اليوم الثلاثاء- عن خالص تعازي دولة الإمارات ومواساتها إلى الحكومة الصينية والشعب الصيني الصديق وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الجلل.

يشار إلى أن دائرة إدارة الطوارئ بمنطقة (قوانغشي) ذاتية الحكم جنوبي الصين، أعلنت، أمس الإثنين، تحطم طائرة ركاب بالمنطقة من طراز "بوينج 737".

هذا المحتوى من

Asha
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