السعودية تلغي قيود كورونا للقادمين إليها

وكالات:

أعلنت وزارة الصحة السعودية إلغاء القيود التي فرضتها على المسافرين القادمين إلى المملكة والمتعلقة بفيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة عبر "تويتر" أن القيود الملغاة تشمل: إلزامية تقديم شهاد التطعيم ضد كوفيد 19، إجراء اختبار PCR قبل القدوم إلى المملكة أو عند الوصول إليها، الحجر الصحي المطلوب للمسافرين الذين يصلون إلى المملكة.

حددت الوزارة أسباب رفع القيود بانخفاض معدل الحالات الإيجابية لأقل من 4 في المئة، والوصول إلى معدل تطعيم بلغ 99 في المئة لجميع الفئات المستهدفة من سكان المملكة (12 سنة فأكثر).