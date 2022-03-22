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بريطانيا: القوات الأوكرانية تتصدى لمحاولات روسية للسيطرة على مدينة ماريوبول

09:25 ص الثلاثاء 22 مارس 2022
بريطانيا: القوات الأوكرانية تتصدى لمحاولات روسية للسيطرة على مدينة ماريوبول

وزارة الدفاع البريطانية

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لندن- (د ب أ):

أشار تقييم استخباراتي لوزارة الدفاع البريطانية، بشأن التطورات في أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، إلى أن القوات الأوكرانية تواصل صد المحاولات الروسية للسيطرة على مدينة ماريوبول جنوبي البلاد، وذلك رغم القتال العنيف.

وفيما يتعلق ببقية مناطق المواجهات في أوكرانيا، لفت التقييم إلى أن القوات الروسية حققت تقدما محدودا خلال يوم أمس، وأن معظم القوات متوقفة في أماكنها إلى حد كبير.

وأضاف التقييم أن العديد من المدن الأوكرانية لا تزال تعاني من قصف جوي ومدفعي روسي مكثف.

وزارة الدفاع البريطانية مدينة ماريوبول القوات الأوكرانية محاولات روسية
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