اليابان تعرب عن غضبها بسبب إنهاء روسيا المفاوضات بشأن جزر الكوريل

طوكيو- (د ب أ):

ردت الحكومة اليابانية بغضب بعد أن قالت روسيا إنها أنهت المفاوضات مع اليابان بشأن جزر الكوريل جنوبا.

وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا يوم الثلاثاء: "سلوك روسيا غير مبرر للغاية وغير مقبول على الإطلاق" مسجلا احتجاج طوكيو "الشديد".

وقالت وزارة الخارجية الروسية في موسكو يوم الاثنين إنها ستوقف المحادثات ووصفت ذلك بأنه رد فعل على "خطوات غير ودية" من جانب طوكيو.

كما ألغت روسيا اتفاقا لسفر اليابانيين بدون تأشيرة إلى جزر الكوريل بعد انضمام اليابان إلى العقوبات الغربية ضد روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا.

وألقت موسكو باللوم على طوكيو قائلة إن الحكومة اليابانية "اختارت عمدا مسارا معاديا لروسيا بدلا من تطوير تعاون متبادل المنفعة وعلاقات جوار".

وأدى النزاع الإقليمي على جزر الكوريل إلى توتر العلاقات بين البلدين لعقود.

وتقع مجموعة جزر الكوريل بين روسيا وجزيرة هوكايدو اليابانية.