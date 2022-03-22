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أوكسفام تحذر من مجاعة وشيكة في شرق أفريقيا

04:13 ص الثلاثاء 22 مارس 2022
أوكسفام تحذر من مجاعة وشيكة في شرق أفريقيا

منظمة أوكسفام

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برلين- (د ب أ):

حذرت منظمة أوكسفام للإغاثة من أزمة غذائية وشيكة في شرق أفريقيا حيث يعد غزو روسيا لأوكرانيا أحد العوامل التي تدفع إلى كارثة محتملة.

وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة أوكسفام جابرييلا بوشر في بيان إن إثيوبيا وكينيا والصومال وجنوب السودان، من بين دول أخرى، معرضة للخطر بشكل خاص.

وأضافت أنه حتى لو بدأت الأمطار الموسمية هذا الشهر، فإن الوضع لن يهدأ تماما. ويمكن أن يتأثر ما يصل إلى 28 مليون شخص.

ووفقا لمنظمة أوكسفام، فإن تأثير الحرب على أوكرانيا ذو شقين على شرق أفريقيا.

ويتركز اهتمام المجتمع الدولي على الغزو الروسي، وبالتالي لن يستجيب للأزمة المتصاعدة في شرق أفريقيا كما كان يمكن أن يفعل خلاف ذلك.

وعلاوة على ذلك، تستورد دول شرق أفريقيا ما يصل إلى 90% من قمحها من أوكرانيا وروسيا، ومن المتوقع أن يتأثر تدفق الحبوب بالحرب.

وقالت أوكسفام إن 21 مليون شخص في شرق أفريقيا يعانون بالفعل من الجوع الشديد، ومع ذلك فإن المساعدات الإنسانية في المنطقة تعاني من نقص التمويل بشكل يرثى له.

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