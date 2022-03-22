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زيلينسكي يدعو الأوكرانيين لمواصلة القتال ضد القوات الروسية

03:10 ص الثلاثاء 22 مارس 2022
زيلينسكي يدعو الأوكرانيين لمواصلة القتال ضد القوات الروسية

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

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كييف- (د ب أ):

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي شعب بلاده إلى مواصلة القتال ضد القوات الروسية في مواجهة العنف المتزايد ضد المدنيين.

وفي رسالة فيديو مساء الاثنين، ناشد زيلينسكي الأوكرانيين بذل كل ما في وسعهم لحماية الدولة.

ودعا إلى طرد "الغزاة" "حتى تعيش أوكرانيا ونعيش جميعا معها أحرارا وبسلام".

ووصف جنود الجيش الروسي بأنهم "سياح على دبابات" و"عبيد لدعايتهم، التي غيرت وعيهم".

وأضاف أن "العبيد" الذين أرسلتهم روسيا لم يروا قط هذا العدد الكبير من الأحرار في الشوارع والساحات.

وقال زيلينسكي إن الحزن ينتظر جميع الجنود الروس الذين يستهدفون المدنيين الأوكرانيين. وقال إن أوكرانيا ليست روسيا.

الرئيس الأوكراني يدعو الأوكرانيين مواصلة القتال القوات الروسية
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