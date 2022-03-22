Masrawy logo white

إعلان

زيلينسكي يعتزم طرح أي اتفاقات مع روسيا للاستفتاء الشعبي

02:53 ص الثلاثاء 22 مارس 2022
زيلينسكي يعتزم طرح أي اتفاقات مع روسيا للاستفتاء الشعبي

الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب


كييف- (د ب أ):

يعتزم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي طرح جميع الاتفاقات التي يتم التوصل إليها مع روسيا في محادثات السلام لاستفتاء شعبي على مستوى البلاد.

وقال زيلينسكي في خطاب متلفز مساء الاثنين إن تسوية في نهاية المطاف مع روسيا بشأن الضمانات الأمنية والمناطق المحتلة في أوكرانيا يجب ان تتم الموافقة عليها من خلال استفتاء شعبي.

وتجري كييف وموسكو مفاوضات في الوقت الحالي لكن لم يتم التوصل إلى اتفاقات ملموسة حتى الآن.

وقال زيلينسكي: "لقد قلت لجميع مجموعات التفاوض إنه إذا تحدثت عن جميع التغييرات ، حتى لو كانت تاريخية ، فلن نذهب إلى أي مكان. سنذهب إلى استفتاء".

وأضاف أن الشعب يجب أن يكون له رأيه في "هذا الشكل أو ذاك" من التسويات.

كما أصدر زيلينسكي رفضا عاما للإنذارات النهائية الصادرة من روسيا، بعد أن أمرت موسكو القوات الأوكرانية بالاستسلام في مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة يوم الاثنين. ورفضت أوكرانيا هذا الإنذار.

الرئيس الأوكراني لاستفتاء الشعبي تفاقات وسيا
محتوي مدفوع

إعلان

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا