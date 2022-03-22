روسيا تحجب قناة "يورونيوز" وتتهمها بممارسة "التضليل الإعلامي"

موسكو- (د ب أ):

قالت هيئة تنظيم الإعلام الروسية إنها حجبت صفحات قناة يورونيوز التلفزيونية الأوروبية.

وذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء أن سبب الحظر هو "المعلومات المضللة" التي قدمتها يورونيوز حول ما يسمى بـ "العملية الخاصة" لموسكو في أوكرانيا، وهو المصطلح الرسمي الذي تطلقه روسيا على غزو جارتها.

ويطال قرار مكتب المدعي العام أيضا ما تقدمه القناة باللغة الروسية، حسبما أعلنت هيئة الإعلام في روسكومنادزور يوم الاثنين.

وكانت موسكو قد سنت قانونا جديدا للإعلام في أوائل مارس يفرض عقوبات صارمة على ما تعتبره معلومات مضللة عن القوات الروسية.

ويأتي حظر يورونيوز بعد أن حجبت موسكو موقعي فيسبوك وإنستجرام في وقت سابق يوم الاثنين بعد قرار محكمة روسية بإعلانهما منظمتين "متطرفتين".

وتم حظر الخدمتين بالفعل في روسيا. ولم تتأثر خدمة المراسلة "واتساب"، التي تنتمي أيضا إلى مجموعة ميتا الأمريكية، بالحكم، وفقا للمحكمة.

وخلفية هذه الخطوة هي قرار من "ميتا" بعدم إزالة الدعوات إلى العنف ضد القوات الروسية في أوكرانيا. كما تم حظر تويتر حاليا في روسيا.