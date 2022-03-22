البنتاجون: نجري محادثات مع دول أخرى لإمداد أوكرانيا بدفاعات جوية طويلة المدى

واشنطن-(أ ش أ):

ذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) جون كيربي، اليوم الإثنين، أن الولايات المتحدة تجري محادثات مع دول أخرى لإمداد أوكرانيا بـ"قدرات دفاعية تتضمن دفاعات جوية طويلة المدى".

وقال كيربي - في تصريحات نقلتها شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية - إن ثمة "مشاورات نشطة" بهذا الشأن بين الولايات المتحدة ودول حليفة في الوقت الحالي.

وذكرت تقارير إعلامية في وقت سابق أن الولايات المتحدة تتفاوض مع سلوفاكيا لتقديم أنظمة الدفاع الجوي "إس-300" روسية الصنع إلى أوكرانيا، لكن لم يُعلن عن أي اتفاق بهذا الصدد حتى الآن.

وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قد زار سلوفاكيا وبلغاريا الأسبوع الماضي، بعد حضور اجتماع لوزراء دفاع حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل.