إصابة عدة أشخاص في "جريمة خطيرة" وقعت بمدرسة سويدية

كوبنهاجن- (د ب أ):

أصيب عدة أشخاص في مدرسة بمدينة مالمو جنوبي السويد أمس الإثنين، خلال ما وصفته الشرطة بأنها "جريمة خطيرة" مشتبه بها.

وقالت الشرطة إنه تم اعتقال أحد الأشخاص ونقل شخصين آخرين على الأقل إلى المستشفى جراء إصابتهما بعد استدعاء عدة سيارات شرطة وإسعاف إلى المدرسة.

ولم يتضح سبب الإصابات ومدى خطورتها في بداية الحادثة التي وقعت في وقت مبكر من المساء، لكن الشرطة قالت إن الوضع بات تحت السيطرة.

وذكرت صحيفة أفتونبلاديت أن مدير المدرسة قال إنه لا يعرف سوى أن "أعمال عنف مميتة" وقعت في المدرسة، التي تردد أنها مدرسة ثانوية.

ووفقا لقناة "إس في تي" المحلية، كان التلاميذ في المبنى في ساعة متأخرة للتحضير لمسرحية موسيقية قبل أن يدخل رجال الشرطة المبنى وهم يشهرون الأسلحة.

ولم يتضح ما إذا كان الحادث الذي وقع في المدرسة له علاقة بجرائم العصابات المتفشية في البلاد، والذي أدىت إلى تجدد إطلاق النار والانفجارات التي اجتاحت المدن في جميع أنحاء البلاد لبعض الوقت.

وقد عانت مالمو من مشكلة العصابات الإجرامية بشكل أطول من أجزاء أخرى من البلاد واتخذت عدة تدابير ضدها.

ويعتبر حي روزنجارد في مالمو ،حيث نشأ نجم كرة القدم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش - على وجه الخصوص حيا خطيرا.