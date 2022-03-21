المفوضية الأوروبية تؤيد موقف إسبانيا الجديد بشأن الصحراء الغربية

بروكسل - (بي بي سي)

أعلنت المفوضية الأوروبية عن تأييدها موقف إسبانيا الجديد الداعم لاعتبار الصحراء الغربية منطقة تتمتع بحكم ذاتي تابعة للمغرب.

وقالت نبيلة مصرالي، المتحدثة باسم مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل "يرحب الاتحاد الأوروبي بأي تطور إيجابي في العلاقات الثنائية بين دوله الأعضاء والمغرب، والذي من شأنه أن يفيد في تطبيق الشراكة الأوروبية المغربية".

وبينما يعتبر المغرب الصحراء الغربية تابعة له، إلا أن حركة البوليساريو، المدعومة من الجزائر، تسعى للاستقلال عن الرباط.

وعلى مدى سنوات، كانت إسبانيا من بين الدول الداعمة لإجراء استفتاء في الصحراء الغربية على الاستقلال لتقرير مصيرها قبل أن تعدل من موقفها يوم الجمعة الماضي في خطوة في خطوة من المتوقع أن تساهم في تحسين العلاقات المتوترة بين البلدين