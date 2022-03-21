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عضو كنيست متطرف ومستوطنون يقتحمون حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة

10:27 م الإثنين 21 مارس 2022
عضو كنيست متطرف ومستوطنون يقتحمون حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة

الكنيست

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رام الله - (أ ش أ):

اقتحم عضو الكنيست المتطرف ايتمار بن جفير ومستوطنون، اليوم الاثنين، حي الشيخ جراح، شرق مدينة القدس المحتلة.

وقام جفير باقتحام "الجزء الغربي" من الحي وتوجه إلى "خيمة" جعل منها مكتبًا برلمانيًا له في الحي .

وحاول بن جفير والمستوطنون الاعتداء على الناشط المقدسي محمد أبو الحمص، تحت مرأى شرطة الاحتلال الإسرائيلي، المنتشرة بكثافة في محيط "خيمة" بن جفير الاستفزازية.

ويقتحم بن جفير والمستوطنون، بشكل شبه يومي، الحي الذي يواجه سكانه تهديدًا بالتهجير القسري مقابل إحلال المستوطنين محلهم.

هذا المحتوى من

Asha
الكنيسة حي الشيخ جراح القدس
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