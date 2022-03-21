زيلينسكي: أوكرانيا لن تخضع للإنذارات الروسية بالاستسلام

موسكو - (د ب أ)

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الاثنين، رفضه للإنذار النهائي الروسي كسبيل لإنهاء الغزو.

وأكد زيلينسكي على شاشات التلفزيون أن "أوكرانيا لا يمكنها الوفاء بأي إنذارات نهائية من الاتحاد الروسي. يتعين عليهم أن يجهزوا علينا أجمعين، وعندها سيتحقق إنذارهم من تلقاء نفسه".

وأضاف زيلينسكي أن التسويات مع روسيا لا يمكن تنفيذها، إلا بعد الاستفتاء، دون الكشف عن أية تفاصيل.

وجاءت تأكيدات زيلينسكي بعد دعوة روسيا القوات الأوكرانية داخل مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة إلى إلقاء السلاح ومغادرة المدينة اليوم الاثنين، بيد أن أوكرانيا رفضت الاستسلام.