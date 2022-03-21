بايدن يبحث تطورات الحرب الأوكرانية مع حلفائه الأوروبيين قبل رحلته إلى بروكسل

واشنطن - (د ب أ)

انضم الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المستشار الألماني أولاف شولتس ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون وحلفاء أوروبيين آخرين اليوم الاثنين، في مكالمة هاتفية لبحث تطورات الحرب الأوكرانية وذلك قبل رحلته لحضور قمة حول أزمة حلف الشمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل.

وجرت المكالمة التي استغرقت نحو الساعة عبر تقنية الفيديو كونفرانس بهدف تنسيق رد الحلفاء على الغزو الروسي لأوكرانيا، وذلك حسبما أفاد البيت الأبيض الأمريكي .

وشارك في المكالمة إضافة إلى الزعيمين الألماني والفرنسي، رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي ونظيره البريطاني بوريس جونسون.

وتسبق هذه المحادثات زيارة بايدن المقررة إلى بروكسل بعد غد الأربعاء، حيث سيحضر اجتماعات رفيعة المستوى لحلف شنمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع يوم الخميس المقبل قبل توجهه إلى بولندا يوم الجمعة للاجتماع بنظيره البولندي أندريه دودا يوم السبت في وارسو.