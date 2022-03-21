زيلنيسكي: أي تسوية مع روسيا ستعرض على استفتاء شعبي

وكالات

أكد الرئيس الأوكراني، فلودومير زيلنيسكي، الاثنين، على أن أي تسوية مع روسيا ستعرض على استفتاء شعبي، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وعقد الوفدان الروسي والأوكراني، جولة خامسة من المفاوضات الهادفة إلى وقف الحرب، اليوم الاثنين، ولم تثمر المحادثات على أي نتائج بعد.

وقال دافيد أراخاميا، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب "خادم الشعب" الحاكم، في تصريحات لصحيفة "أوكراينسكا برافادا" إن الوفدين الرسميين التقيا لمدة ساعة ونصف الساعة قبل إنهاء اللقاء من أجل التشاور مع مجموعات العمل.