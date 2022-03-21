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تعطل خدمات "آبل" لدى آلاف المستخدمين حول العالم

08:02 م الإثنين 21 مارس 2022
تعطل خدمات "آبل" لدى آلاف المستخدمين حول العالم

آبل

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وكالات:

عانى آلاف المستخدمين لخدمات "آبل ستور"، وبعض البرامج الأخرى التابعة للشركة المصنعة لهاتف "آيفون" مثل "آي كلود"، من الوصول إلى تلك خدمات.

وذكر موقع "داون ديتيكتور"، المختص بمراقبة انقطاعات المواقع الإلكترونية، ونقلت عنه صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أنه اشتكى آلاف الأشخاص من وجود مشكلات في حوالي الساعة 4.30 بتوقيت جرينتش (6.30 بالتوقيت المحلي المصري)، من خدمات شركة "آبل".

وعانى المستخدمون من إمكانية الوصول إلى "خدمة فايند ماي آي فون"، و"آبل مابس"، و"آي ماسنجر"، و"آبل تي في"، و"آبل آبس"، و"آي تيونز".

وقالت "ديلي ميل"، إنه ليس واضحا حتى اللحظة سبب تلك المشكلة التي أصابت آلاف المستخدمين حول العالم.

ولم تعلق الشركة بعد على المشكلات التي تواجهها، ولكن يُعتقد أنها مشكلة عالمية، نظرا لشكوى المستخدمين في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

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