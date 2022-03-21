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إصابة 95 شخصا في حادث تصادم بين قطارين في تونس

06:33 م الإثنين 21 مارس 2022
إصابة 95 شخصا في حادث تصادم بين قطارين في تونس

إصابة 95 شخصا في حادث تصادم بين قطارين في تونس

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تونس - (أ ش أ):

وقع حادث تصادم بين قطارين في حي صناعي بالعاصمة تونس، اليوم الاثنين، أسفر عن إصابة 95 شخصا بإصابات متفاوتة.

وانتقل وزير النقل التونسي ربيع المجيدي إلى موقع الحادث للمعاينة؛ حيث تبين أن قطارًا قادمًا من حمام الأنف اصطدم بآخر من برشلونة متوجهًا نحو المستودع في منطقة بين مستودع جبل الجلود ومحطة الأرتال ببرشلونة.

ومن جهته، صرح مدير الحماية المدنية سمير الوسلاتي بأن الحادث لم يسفر عن أي حالات وفاة، موضحا أنه تم نقل المصابين إلى مستشفيات "شارل نيكول" و"الرابطة" و"ابن عروس".

وأشار إلى أن أسباب اصطدام القطارين بجبل الجلود مازالت مجهولة حتى الآن، مضيفا أن القطارين كانا يتحركان بسرعة منخفضة على السكة ذاتها، لذلك لم ينتج الاصطدام إصابات خطيرة لدى الركاب أو سائقي القطارين ومرافقيهم.. وبين أنه لم يتم تسجيل خسائر مادية كبيرة على مستوى القطارين.

هذا المحتوى من

Asha
تونس حادث تصادم قطار
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