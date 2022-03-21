محكمة روسية تحظر "فيسبوك" و"إنستجرام" بوصفهما "متطرفتين"

موسكو - (د ب أ)

قضت محكمة في روسيا اليوم الاثنين، بحظر منصتي فيسبوك وانستجرام بوصفهما "متطرفتين".

وقبلت المحكمة طلبا بهذا الخصوص قدمه الادعاء العام الروسي. يشار إلى أن الخدمتين محجوبتان بالفعل في روسيا.

وحسب المحكمة، فإن القرار الصادر لا يسري على خدمة الرسائل واتس آب المملوكة أيضا لمجموعة ميتا الأمريكية.

وجاءت هذه الخطوة من جانب القضاء الروسي على خلفية قرار ميتا السماح بنشر دعوات للعنف ضد القوات الروسية في أوكرانيا.

يذكر أن خدمة تويتر للرسائل القصيرة أيضا غير متاحة في روسيا.

ويتخوف الناس في روسيا من إمكانية إغلاق خدمة واتس آب. وانتقد ناشطون تنامي الرقابة على الإنترنت في روسيا.

كانت ميتا أعلنت عن تخفيف قواعدها فيما يتعلق بالحرب الروسية على أوكرانيا، وقال متحدث باسم شركة فيسبوك إن عبارة "الموت للغزاة الروس" تُعَدُّ من ضمن الأمثلة على الاستثناءات في العبارات التي تنتهك الإرشادات.

وقد أثار ذلك غضبا كبيرا في موسكو. وفي وقت لاحق حددت ميتا القواعد لمراجعي المحتويات، وقالت إن هذه القواعد تسري فقط في أوكرانيا، وأضافت أنه لا يجب توجيه دعوات عنف ضد الروس بوجه عام أو ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.