الاتحاد الأوروبي: روسيا ترتكب "جرائم حرب" في ماريوبول الأوكرانية

بروكسل - (أ ش أ):

استنكر مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش الروسي في مدينة "ماريوبول" الساحلية الأوكرانية، واصفا إياها بأنها "جريمة حرب كبرى".

وقال بوريل - في تصريحات أدلى بها لدى وصوله إلى مقر انعقاد اجتماع مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي في بروكسل بحسب ما نشرته دائرة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي عبر موقعها الإلكتروني- "ترتكب روسيا بالفعل الكثير من جرائم الحرب"، مضيفًا "ما يحدث في ماريوبول جريمة حرب كبرى. إنهم يدمرون كل شيء ويقصفون ويقتلون الجميع بطريقة عشوائية". .

وأكد بوريل أن الاتحاد سيواصل العمل ودعم أوكرانيا بكل موارده، كما سيواصل مناقشاته حول نوع العقوبات الجديدة التي يمكن أن يفرضها على موسكو خاصة فيما يتعلق بقطاع الطاقة.

وفي سياق آخر، قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن آخر إحصاءات الضحايا المدنيين بسبب النزاع في أوكرانيا بلغ منذ 24 فبراير الماضي 2421 ضحية مدنية بينهم 925 قتيلا و1496 مصابا.

وأشار مكتب حقوق الإنسان - في بيان اليوم - إلى أن معظم الإصابات المدنية المسجلة نتجت عن استخدام أسلحة متفجرة ذات نطاق تأثير واسع بما في ذلك القصف بالمدفعية الثقيلة وأنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق.