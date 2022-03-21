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روسيا تستدعي السفير الأمريكي وتسلمه مذكرة احتجاج

05:02 م الإثنين 21 مارس 2022
روسيا تستدعي السفير الأمريكي وتسلمه مذكرة احتجاج

السفير الأمريكي لدى موسكو جون سوليفان

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موسكو - أ ش أ

استدعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، السفير الأمريكي لدى موسكو جون سوليفان، وسلمته مذكرة احتجاج على التصريحات الأخيرة للرئيس جو بايدن بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وذكر بيان للخارجية الروسية أنه جرى استدعاء السفير الأمريكي جون سوليفان إلى مقر الوزارة، وتسلم مذكرة احتجاج على التصريحات غير المقبولة، التي أدلى بها رئيس الولايات المتحدة جو بايدن بحق رئيس روسيا فلاديمير بوتين.

وأضافت "الخارجية الروسية" - في بيانها - "أن مثل هذه التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي، والتي لا تليق برجل دولة بمثل هذه الرتبة العالية، تضع العلاقات الروسية الأمريكية على شفا القطع والقطيعة"، محذرة السفير الأمريكي من أن الأعمال العدائية التي تُتخذ ضد روسيا ستستقبل بالرفض الحازم.

يُذكر أن الرئيس الأمريكي كان قد وصف نظيره الروسي مؤخرا بأنه "مجرم حرب".

هذا المحتوى من

Asha
جون سوليفان الخارجية الروسية استدعاء السفير الأمريكي
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