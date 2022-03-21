الأمين العام للجامعة العربية يستقبل البطريرك الماروني

القاهرة - أ ش أ

استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم، بمقر الجامعة، البطريرك مار بشارة بطرس الراعي- بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للموارنة، الذي يزور مصر حاليا في زيارة هي الأولى من نوعها.

وأعرب الأمين العام للجامعة لغبطة البطريرك عن تقديره للدور الوطني المحترم، الذي يقوم به في سبيل الحفاظ على السلم الأهلي في لبنان وترسيخ الوحدة الوطنية وإيجاد حالة من التواصل الإيجابي بين مختلف المكونات اللبنانية.

وأوضح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة العربية أن الأمين العام أكد، خلال اللقاء، على دعمه وتأييده لدعوة البطريرك إلى تحييد لبنان عن النزاعات والصراعات الإقليمية، بما يحافظ على السلم الأهلي في لبنان ويحفظ الاستقرار ويفتح الطريق أمام التعافي الاقتصادي الضروري.

وذكر المصدر أن اللقاء تناول أيضاً مجمل الأوضاع في لبنان، بما في ذلك الانتخابات النيابية المقررة في 15 مايو القادم، وعلى أهمية الإسراع في اتخاذ الخطوات اللازمة للقيام بالإصلاحات الاقتصادية والمالية الضرورية لإخراج لبنان من الأزمة الحالية وتخفيف المعاناة التي يمر بها الشعب اللبناني.

وأضاف أن غبطة البطريرك أعرب للأمين العام عن سعادته بزيارة الجامعة للمرة الأولى وعن تقديره لحرص الجامعة العربية على دعم لبنان ومواكبته في مواجهة التحديات الراهنة، ووقوفها مع الشعب اللبناني في محنته، وحرصها على مساندة لبنان في التمسك بهويته العربية.