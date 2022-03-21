موسكو تحذر الدول الأوروبية من تداعيات حظر النفط الروسي

موسكو - (د ب ا):

حذر الكرملين، الدول الأوروبية من تداعيات الحظر الأوروبي المحتمل لإمدادات النفط من روسيا، في الوقت الذي يناقش فيه وزراء الدفاع والخارجية الأوروبيون في بروكسل هذا الأمر.

وقال المتحدث باسم الحكومة الروسية دميتري بيسكوف "مثل هذا الحظر سوف يكون له تأثير، كما سوف يؤثر بصورة خطيرة على سوق النفط العالمي بصورة عامة".

وكانت الولايات المتحدة قد حظرت بالفعل واردات النفط الروسي.

ونقلت وكالة انترفاكس الروسية عن بيسكوف القول "الأمريكيون سوف يكون شعورهم أفضل من الأوروبيين. الأوروبيون سوف يواجهون وقتا صعبا".

ودعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الاثنين مجددا ألمانيا، التي تعتمد بصورة كبيرة على الوقود الأحفوري الروسي، لمقاطعة الغاز الروسي والمنتجات الأخرى.

وقال في رسالة مصورة "بدون التجارة معكم، بدون شركاتكم ومصارفكم، روسيا لن يكون لديها المال لهذه الحرب".