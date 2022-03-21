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تحطم طائرة ركاب صينية على متنها 133 راكبا

10:34 ص الإثنين 21 مارس 2022
تحطم طائرة ركاب صينية على متنها 133 راكبا

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وكالات:

تحطمت طائرة ركاب بوينج 737 تابعة للخطوط الجوية الصينية على متنها 133 راكبا في جنوب الصين، بحسبما أفاد تلفزيون الصين المركزي.

وذكرت محطة "سي سي تي في" الحكومية اليوم الاثنين، أن طائرة ركاب تابعة لشركة "تشاينا إيسترن" تقل 133 شخصا تحطمت فى جنوب غرب الصين، مع عدد غير معروف من الضحايا.

وتحطمت "بوينغ 737" في الريف بالقرب من مدينة ووتشو في منطقة قوانغشي و "تسبب بحريق في الجبل"، حسبما ذكر تلفزيون الصين المركزي، مضيفا أنه تم إرسال فرق الإنقاذ إلى مكان الحادث.

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