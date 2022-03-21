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المنظمة الدولية للهجرة تتوقع غرق نحو 60 مهاجرا في مأساة جديدة قبالة سواحل تونس

08:29 ص الإثنين 21 مارس 2022
المنظمة الدولية للهجرة تتوقع غرق نحو 60 مهاجرا في مأساة جديدة قبالة سواحل تونس

غرق مركب يقل مهاجرين

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تونس - (د ب أ):

قالت منظمة الهجرة الدولية يوم الأحد إن نحو 60 مهاجرا يتوقع أن يكونوا قد غرقوا قبالة سواحل ولاية نابل شرقي تونس في أحدث مأساة يشهدها حوض المتوسط.

وذكرت المنظمة في بيان لها أن 25 جثة جرى انتشالها غير أن أعدادا أخرى من الجثث يتوقع أن تظهر على شواطئ الولاية.

وذكرت المنظمة أن المركب المنكوب كان يقل 60 مهاجرا.

ولا تزال عمليات التثبت من هويات الغرقى جارية لكن مصادر من الحماية المدنية ذكرت لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن معظمهم سوريين. وقالت المنظمة إن تونسيين من بين الغرقى.

ولفظت الأمواج العاتية مدفوعة برياح قوية جثث الغرقى تباعا منذ مساء الجمعة على شواطئ المدن المطلة على ساحل ولاية نابل.

وقبل هذا الحادث المأساوي شهدت السواحل التونسية سلسلة من حوادث الغرق المشابهة لمهاجرين من تونس ودول أفريقيا جنوب الصحراء على وجه الخصوص.

ويخاطر المهاجرون اليائسون من تونس ومن دول أجنبية بحياتهم على متن قوارب صغيرة للوصول إلى أقرب نقطة داخل فضاء الاتحاد الأوروبي عبر الجزر الإيطالية القريبة للبحث عن فرص أفضل للحياة.

وقالت المنظمة الدولية إنها تشعر بالأسى الشديد، كما تعرب عن قلقها العميق إزاء خسارة الأرواح نتيجة تصاعد حوادث الغرق خلال موسم الشتاء لهذا العام.

غرق المنظمة الدولية مهاجرين تونس

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