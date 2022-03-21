الماجد: هجمات "الحوثي" على السعودية تهدد إمدادت النفط العالمية

قال ماجد الماجد الكاتب السعودي، إن هجمات جماعة الحوثي المتكررة على المملكة العربية السعودية، تهدد بزيادة أزمة النفط العالمية.

وتابع الماجد أن ما حدث من هجمات حوثية تعكس أمرين أولهما أن الحوثي يؤكد مجددا عدم رغبته في السلام، وأن هذه الهجمات على الأهداف المدنية تعبر عن موقف المليشيا الحوثية الإرهابية من الدعوة المُقدمة من مجلس التعاون لدول الخليج العربية لاستضافة مشاورات يمنية - يمنية بين جميع الأطراف اليمنية، وتؤكد نهج المليشيا الرافض لكافة الجهود والمبادرات الدولية ومنها المبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية والوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام.

وأضاف أن الأمر الثاني، هو أن هجمات الحوثي الإرهابية ليست موجهة ضد المملكة وحدها، وإنما ضد إمدادات النفط العالمية.

وأشار إلى أن المملكة في حربها ضد الحوثي، ومن خلفه إيران، تصد عن العالم خطراً عظيما، متسائلا عن قدرة الاقتصاد العالمي تحمل وصول سعر برميل النفط إلى 150 دولار لولا دفاع الجو السعودي.